Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет цели преследовать пятого президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью BBC, которое было обнародовано 11 октября в YouTube

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