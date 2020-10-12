«Ему до сих пор кажется, что он — президент и финансирует те или иные СМИ, которыми владеет, а есть много СМИ, которыми он не обладает. Он не может успокоиться, что он не президент, вот и все», — отметил Зеленский.
При этом президент заявил, что расследование пятнадцати уголовных дел против Порошенко не является результатом его политического преследования. По словам Зеленского, Порошенко является олигархом, а уголовные дела против бывших чиновников и бизнесменов, которые, вероятно, воровали деньги, должны быть переданы в суд.