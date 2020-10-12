Бывший руководитель пресс-службы "Шахтера" рассказал, к чему привело желание генерального директора клуба избавиться от самого успешного тренера в истории "горняков"

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, выбрасывая Мирчу Луческу из «Шахтера», собственными руками создал своему клубу проблему на будущее.

Бывший начальник пресс-службы ФК "Шахтер" рассказал о причинах смерти Сергея Ателькина © footboom.com Руслан Мармазов.

"Упрощенно полагалось, что уйдет Луческу — с глаз долой и из сердца вон — затеряется где-то на просторах футбольной Европы, вот и славненько. Станет наглядным пособием для лекций о красивом прошлом «Шахтёра», манекеном в виртуальном музее «горняков», поскольку музей реальный со всеми экспонатами как раз остался в Донецке… Кто же от Деда ожидал такой лютой контратаки?" — пишет Мармазов на страницах своего авторского сайта.

"Шахтер" последние годы в украинском футболе царствовал безраздельно. Но с появлением на тренерском мостике киевского «Динамо» Мирчи Луческу ситуация коренным образом изменилась.

"Легкой корректировки курса, проведенной умелой рукой Мистера, хватило, чтобы уже отнять у «Шахтера» Суперкубок Украины 2020 года. Если же Луческу (говорю именно Луческу, не «Динамо») сможет взять золото чемпионата, это будет уж слишком очевидным крахом метода Палкина (я говорю Палкина, а не клубного менеджмента, ниточки которого сейчас полностью собраны в руках генерального директора)", — подчеркивает известный футбольный журналист.

Логичен вопрос, а зачем так настойчиво, как бы вопреки здравому смыслу, надо было выталкивать Луческу из «Шахтера»? Луческу мешал Палкину.

"И что-то подсказывает, дело тут в трансферах. Любое телодвижение игрока и его агентов в современном футболе приносят серьезные дивиденды заинтересованным сторонам", — делится своими соображениями Мармазов.