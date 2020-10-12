Бывший начальник пресс-службы ФК "Шахтер" рассказал о причинах смерти Сергея Ателькина

Руслан Мармазов, возглавлявший пресс-службу "Шахтера" с 2005 про 2015 год, вскрыл обстоятельства ухода легендарного футболиста из родного клуба, а затем и из жизни

Выдающийся футболист донецкого "Шахтера", автор целого букета знаковых, решающих голов в ключевых матчах, тренер-селекционер Сергей Ателькин умер во Львове 1 октября текущего года. Ему было всего-то 48 лет.

Друг легендарного игрока, бывший начальник пресс-службы ФК "Шахтер" Руслан Мармазов на страницах своего авторского сайта рассказал о событиях, предшествовавших этой трагедии:

Спиридон: Палкин дилетант в футболе и поступил подло по отношению к Луческу © Facebook/Сергей Палкин

Серега часто сетовал, что Палкин (Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер". — Прим. ред.) жить не дает, отнял самые перспективные направления работы, явно со свету сживает. К тому же есть в клубе одна мадам, кадрами ведает, Светлана Слободянюк. Похоже, ей персональное поручение было — из Ателькина кровь пить. Это образно, разумеется. Стиль такой, донимать неугодного работника, чтобы тот плюнул на все и ушел сам. Уволить ведь по статье не за что. Да и скандалы, они ведь так утомляют.

И ведь, в конце концов, выжили человека, будь он сколько угодно игроком-легендой, вклад которого в футбол и историю клуба больше, чем у всех менеджеров широкого профиля вместе взятых.

Ринат Ахметов хотел распустить ФК "Шахтер" в начале войны в Донбассе © РИА Новости, Степан Качур | Перейти в фотобанк

Страшная история, друзья. Ателькина, плоть от плоти донецкого «Шахтера», оторвали от клуба, за который он здоровье положил… Вытолкали и забыли. А он возьми и умри. Во Львове на съемной квартире. Похоронен в Ирпине под Киевом. Донецкая легенда!

Особенно Мармазова возмутили соболезнования, которые Сергей Палкин разместил на своей странице в ФБ.

"Цинизм класса «элит». Уничтожать человека, а когда у того сердце не вынесло, лить фальшивые слезы и толковать о месте в истории. Непотребство какое. Невыносимо мерзко", — считает донецкий журналист.