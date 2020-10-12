«Котики! Мы с Аллой Костромичевой и Сергеем Никитюком держались, чтоб доснять для вас суперсезон… буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались) отправились на карантин. У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить, как пахнет яблочко. Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?" — написала Соня Плакидюк.
По словам экспертов шоу, заболевание протекает у них в легкой форме, однако все трое потеряли обоняние.
По всей видимости, ведущие смогут посмотреть новый сезон своей программы еще на карантине, премьера шоу запланирована на 16 октября.
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Котики! Мы с @alla и @s.nikitiuk держались, чтоб доснять для вас суперсезон @topmodels_ukraine и… буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались💪🏻) отправились на карантин 🦠🥽 ⠀ У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко🤒 ⠀ Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?