Лолита вышла на сцену в полной антикоронавирусной экипировке
Лолита вышла на сцену в полной антикоронавирусной экипировке
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
«Котики! Мы с Аллой Костромичевой и Сергеем Никитюком держались, чтоб доснять для вас суперсезон… буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались) отправились на карантин. У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить, как пахнет яблочко. Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?" — написала Соня Плакидюк.

По словам экспертов шоу, заболевание протекает у них в легкой форме, однако все трое потеряли обоняние.

По всей видимости, ведущие смогут посмотреть новый сезон своей программы еще на карантине, премьера шоу запланирована на 16 октября.