Все эксперты шоу «Супер топ-модель по-украински» заболели коронавирусом после окончания съемок и перед премьерой на телевидении, о чем Алла Костромичева и Соня Плакидюк и сообщили у себя в Instagram 12 октября

Лолита вышла на сцену в полной антикоронавирусной экипировке © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

По словам экспертов шоу, заболевание протекает у них в легкой форме, однако все трое потеряли обоняние.

По всей видимости, ведущие смогут посмотреть новый сезон своей программы еще на карантине, премьера шоу запланирована на 16 октября.