В Киеве, Мариуполе и Одессе скоро начнется подготовка к открытию крупных инфекционных госпиталей на случай, если все медучреждения будут перегружены и начнется вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом депутат, глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил на своей странице в Facebook 11 октября

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

«По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни», — написал Радуцкий, уточнив, что пока необходимости в этом нет.

Он также добавил, что госпитали планируется размещать в уже существующих больших помещениях. Так, в Киеве это может быть Дворец спорта.

На сегодняшний день Украина занимает 25 место по количеству выявленных случаев коронавируса: зафиксировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113 507 пациентов выздоровели.