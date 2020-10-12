Он сослался на решения, принятые во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского.
«По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни», — написал Радуцкий, уточнив, что пока необходимости в этом нет.
Он также добавил, что госпитали планируется размещать в уже существующих больших помещениях. Так, в Киеве это может быть Дворец спорта.
На сегодняшний день Украина занимает 25 место по количеству выявленных случаев коронавируса: зафиксировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113 507 пациентов выздоровели.