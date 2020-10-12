«Образованные люди — успешный Житомир»: «слуги народа» допустили две ошибки на агитационном билборде

В Житомире на билбордах, рекламирующих кандидата в местные депутаты от партии «Слуга народа» Татьяну Руденьку, обнаружили две грамматические ошибки. Фото билборда опубликовало Facebook-сообщество «ЖИТОМИР-IНФО» 11 октября

«Агитация Зе-команды?» Жителей Тернополя напугали зелёные реки © ternopol.znaj.ua гласит слоган на баннере.

При этом вместо слова «освічені» (укр. «образованные») написано «освідченні».

Пользователи в соцсетях высмеяли неграмотность авторов рекламы и пошутили над самой кандидатом, поскольку ошибки изменили значение слова: «Где-то в Ростове плачет "проффессор"», «Ошибка — что идешь в депутаты», «Стыд», «Дистанционное образование», «Какая "образованность" кандидата, такая и "успешность" Житомира», «Одна большая ошибка», «Главная цель рекламы — она должна быть запоминающаяся. Хорошая работа!», «Ну, русскоязычные, а хотят написать на государственном языке».

Ранее был замечен неграмотный лозунг другого кандидата от «Слуги народа».

«Прибиремо (укр. "уберем", правильно — "приберемо". — Ред.) пробку на Наумова», — агитирует Максим Глухов.