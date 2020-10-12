Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук 11 октября удивила новым агитационным роликом в TikTok

Ирина Верещук: кто она © Ірина Верещук

На видео политик стоит под зонтом, в нескольких метрах под дождем мокнет мужчина. Рука депутата с зонтиком на глазах начинает удлиняться и прикрывает молодого человека.

«В Киеве важен каждый», — подписали ролик.

До этого Верещук уже демонстрировала несколько необычных роликов. В одном из них она предстала в образе Мэри Поппинс.

В Закарпатье региональная ячейка «Слуги народа» наложила логотип партии на изображение иконы Богородицы, а мэр Николаева в ходе телешоу поклялся на Библии, что не ворует.