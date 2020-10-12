Председатель Верховной Рады (ВР) Украины Дмитрий Разумков рассказал, что глупость отдельных парламентариев его очень удивляет, об этом он заявил в интервью изданию «Гордон» 12 октября

По словам Разумкова, Верховная Рада — тот государственный институт, состав которого максимально отражает украинское общество со всеми его плюсами и минусами. И больше всего Разумкова в отдельных коллегах поражает глупость.

«Знаете, есть премия Дарвина… Некоторым [депутатам ВР] за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист. Есть поступки, которые и правда удивляют. Верховная Рада — наиболее открытый государственный орган. Ни в Офисе президента, ни в Кабинете министров нет такого количества камер, которое есть в Верховной Раде», — сказал Разумков.

Разумков ответил, планирует ли стать президентом Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Разумков прокомментировал, что это его и удивляет, ведь имидж каждого отдельного человека касается только его самого, а вот неадекватное поведение в парламенте «позорит государство».

Именно такое поведение, по мнению Разумкова, привело предыдущий состав Рады к тем итогам, с которыми они ушли: парламенту доверяли только 1% населения и 3% — частично.