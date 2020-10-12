Об этом в большом футбольном материале "Феномен Палкина. Война миров в границах одного украинского клуба" на своем авторском сайте рассказал бывший начальник пресс-службы "Шахтера" Руслан Мармазов

"Я тогда еще работал в «Шахтере», в Донбассе уже началась война и президент Ринат Ахметов регулярно звонил мне, чтобы обсудить ситуацию, — вспоминает Руслан Мармазов, — Он знал, что я сторонник ДНР, видимо, ему была необходима моя, стало быть, альтернативная точка зрения. Тем паче, я спорил, доказывал свои позиции".

Донецкий журналист говорит, что однажды доспорились до того, что Ринат Леонидович разошелся не на шутку.

"Таким отчаянном злым я его, пожалуй, никогда не слышал. Разве, может быть, только, когда шутник Лексус по телефону пытался поговорить с Ахметовым, выдав себя за одного из донецких повстанцев раннего периода Пашу Губарева…" — констатирует Мармазов.

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Через минуту Мармазову уже звонил ошалевший генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин: «Руслан, что вы такое сказали президенту? Он кричит, что распустит клуб. Прекращайте ему такое говорить, действительно ведь закроет…»

Потом Ахметов остыл и «Шахтер» не распустил. Мармазов, спустя некоторое время, оставил клуб, причем добровольно. Просто стало очевидно, что на Украине нацистские завихрения надолго, а он в таких условиях оставаться не мог.