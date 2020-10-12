По словам Сидоренко, в новостях сообщалось о якобы случившемся у Кернеса инсульте.
«Вчера выступил дешевый клоун по фамилии [Анатолий] Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом якобы точно знает напрямую из берлинской клиники "Шарите". Но где Родзинский, а где "Шарите"? Такую информацию ему бы там просто не дали», — сказал Сидоренко.
Также он отметил, что городским властям известно, что заказчиком распространения слухов накануне местных выборов является одна из партий, название которой он не сказал.