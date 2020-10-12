Информация СМИ о том, что в последние дни состояние здоровья действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось, не соответствует действительности. Об этом 12 октября заявил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, говорится на сайте Харьковского горсовета

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«Вчера выступил дешевый клоун по фамилии [Анатолий] Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом якобы точно знает напрямую из берлинской клиники "Шарите". Но где Родзинский, а где "Шарите"? Такую информацию ему бы там просто не дали», — сказал Сидоренко.

Также он отметил, что городским властям известно, что заказчиком распространения слухов накануне местных выборов является одна из партий, название которой он не сказал.