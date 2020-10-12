Уроженка Украины певица Лолита Милявская дала первый концерт после долгого перерыва, связанного с карантином. Сразу после мероприятия артистка поделилась с подписчиками, что не выступала с апреля и снова подняться на сцену было сложно психологически, видео с концерта певица опубликовала в Instagram 11 октября

На сцену Крокус Сити Холл Лолита вышла вся в голубом: на певице была медицинская маска, перчатки и хирургический халат. Чуть позже артистка сняла «коронавирусный костюм», под ним оказался давно полюбившийся Милявской прилегающий комбинезон со стразами.

«Я счастливчик»: Лолита рассказала о своей болезни © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Я бы хотела сфотографировать вас для Роскомнадзора: рассадка два через одного», — сказала певица зрителям.

За несколько дней до концерта она поделилась с поклонниками информацией о том, что сама уже переболела коронавирусом бессимптомно, о чем свидетельствуют антитела в крови, но зрителям порекомендовала быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.