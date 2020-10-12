На сцену Крокус Сити Холл Лолита вышла вся в голубом: на певице была медицинская маска, перчатки и хирургический халат. Чуть позже артистка сняла «коронавирусный костюм», под ним оказался давно полюбившийся Милявской прилегающий комбинезон со стразами.
Места в зале были размечены в соответствии с предписаниями медиков для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Соблюдение этого правила Лолита контролировала лично.
«Я бы хотела сфотографировать вас для Роскомнадзора: рассадка два через одного», — сказала певица зрителям.
За несколько дней до концерта она поделилась с поклонниками информацией о том, что сама уже переболела коронавирусом бессимптомно, о чем свидетельствуют антитела в крови, но зрителям порекомендовала быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.
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, петь первый сольный концерт после перерыва с апреля. И Крокус @crocuscityhall — не самая простая площадка для начала).⠀ Но всё Изменяет Зритель и Близкие Друзья🙏❤️ Силы и уверенность, что всё, что происходит в последнее время, неизменно закончится и останется воспоминанием, в котором главное — Любовь!⠀ Моя Подруга Анита @anitatsoy, вчера сказала: «Ты живёшь на сцене, тебе там комфортней, чем в жизни». И права, моя родная! Кстати, я поняла, что у Аниты настоящий операторский Талант!⠀ Я использую ею снятые моменты🙏Так много и сразу, в смысле эмоций, можно получить только Там!⠀ Спасибо @msproduction_official — Майе @maya_serikova и Ире за самоотверженную уверенность, что концерт состоится! И Мы это сделали!!!!!!⠀ За цветы всем Огромное Спасибо!!!🙏🙏🙏 Люблю Вас, мои дорогие Зрители ❤️🙏