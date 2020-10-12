Украинская певица Настя Каменских в прошлом году вышла замуж за своего коллегу по сцене Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап. Однако, не смотря на это артистка рассказала своим подписчикам о том, что снова и снова влюбляется, сообщает Znaj.ua 12 октября

Недавно певица решила делиться с подписчиками видео своих тренировок, записаться к ней на онлайн-занятие теперь могут все пользователи Instagram.

Слишком пошло. Фанаты негодуют из-за нового фото Каменских © Настя Каменских. Инстаграм

«Не могу перестать влюбляться в каждый новый день. И вечер. Как проводите свой?», — написала Каменских.

Ее оптимизм поддержали не все пользователи сети, многие под постом звезды написали о своих проблемах, которые каждый день и вечер им приходится решать.

«Вааауу! Я тоже так хочу жить! А то эконом на всём, чтобы выплатить ипотеку, кредиты, здоровье сыну поправить», — заявила одна из поклонниц.