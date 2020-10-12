Недавно певица решила делиться с подписчиками видео своих тренировок, записаться к ней на онлайн-занятие теперь могут все пользователи Instagram.
Не забывает артистка и о новых фото. В последней выложенной подборке Каменских сложила губы «уточкой» и поделилась с подписчиками своими чувствами.
«Не могу перестать влюбляться в каждый новый день. И вечер. Как проводите свой?», — написала Каменских.
Ее оптимизм поддержали не все пользователи сети, многие под постом звезды написали о своих проблемах, которые каждый день и вечер им приходится решать.
«Вааауу! Я тоже так хочу жить! А то эконом на всём, чтобы выплатить ипотеку, кредиты, здоровье сыну поправить», — заявила одна из поклонниц.