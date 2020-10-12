«Это очень сложный вопрос. Да, я хочу это сделать быстрее. Потому что я понимаю, ежедневно мы теряем наших людей. Но все же мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа [Ангела] Меркель также. Мы вернули президента Российской Федерации [Владимира Путина]», — сказал Зеленский.
Он отметил, что за год на Украину вернулись 140 человек, которые содержались в тюрьмах ЛНР и ДНР. Кроме того, Зеленский отметил, что украинские власти не реагируют на одиночные обстрелы, чтобы не началась эскалация конфликта. При этом, по его словам, за 75 дней была одна боевая потеря со стороны украинских силовиков.