Президент Украины Владимир Зеленский назвал тему завершения войны в Донбассе сложным вопросом, отметив прогресс в разблокировании нормандского процесса. Об этом глава государства заявил в интервью BBC, которое было обнародовано 11 октября в YouTube

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Он отметил, что за год на Украину вернулись 140 человек, которые содержались в тюрьмах ЛНР и ДНР. Кроме того, Зеленский отметил, что украинские власти не реагируют на одиночные обстрелы, чтобы не началась эскалация конфликта. При этом, по его словам, за 75 дней была одна боевая потеря со стороны украинских силовиков.