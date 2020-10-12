Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 15-летняя Мария – 11 октября в своем Instagram выложила короткое видео собственного выступления

«Берегите себя, особенно перед выборами»: Оля Полякова объяснила «шумиху» вокруг концерта в Харькове © Secretsecvice / wikimedia.org

«Soon (скоро. — Ред.)» — подписала видео Мария Полякова.

Звездная мать девочки отреагировала на публикацию, выложив ее у себя на аккаунте.

«Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал, и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, самостоятельно!» — написала Полякова.

Пользователи также живо отреагировали на увиденное. Некоторые выразили желание послушать выступление полностью, другие оставили негативные комментарии под постом.

«Поуверенней чуть, прическа, сутулишься», «Ужас, как можно так похабно петь?», «Не в себе, господи», «Это пение? Это мычание коровы», «Ужас! Мычание», — написали они.