Эмомали Рахмон в пятый раз победил на прошедших 11 октября выборах главы республики. Об этом заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода, передает РИА Новости 12 октября

Востоковед предположил, как пройдут президентские выборы в Таджикистане © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — сказал он по итогам подсчета 100% бюллетеней.

При этом после оглашения итогов выборов в Душанбе приняли повышенные меры безопасности. Так, на центральных улицах столицы было усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканского ЦИК. Журналистов в отличие от предыдущего дня на оглашение пускали по заранее подготовленным спискам, проверяли содержимое сумок, просили включить технику.

Также отмечается, что на улицах Душанбе можно заметить припаркованную около правительственных зданий и массовых мест скопления людей спецтехнику силовиков.

Ни в прошлые президентские выборы, ни в прошедшие этой весной парламентские такие меры не принимались.

В этом году за пост президента боролись пять лидеров различных политических сил: Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.