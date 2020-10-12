Два митинга пришлось разделить кордону Национальной гвардии. Акции ЛГБТ в Киеве каждый раз пытаются сорвать их противники. Не стал исключением и день каминг-аута.
Сторонники секс-меньшинств заявили, что им не дают проводить акцию, спекулируя тем, что их сообщество не участвует в политической жизни общества. Расположившиеся совсем недалеко их противники скандировали: «Свобода — это диктат, даешь патриархат!»
Жаловались на притеснения и те митингующие, что выступают против ЛГБТ. Так, перед началом акции журналисты сообщили, что охрана торгового центра вытолкала главу движения «Вместе за семью» Руслана Кухарчука, при этом выбив телефон из рук.
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‼️ У зв'язку з вчорашніми подіями, показ прайд-прапору на ТРЦ «Гулівер» від сьогодні буде припинено. 😠 Ми обурені, ні – ми розгнівані та люті, що невелика групка праворадикально налаштованих ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто – ні. Розвиток європейського громадянського суспільства неможливий в умовах, коли праворадикальні меншини диктують правила свободи та життя іншим. ЛГБТ+ спільнота – це невід’ємна частина України. Досить терпіти свавілля та прикривання моральними цінностями від людей, у яких немає ні краплі поваги, ні до людської гідності, ні до життя українців та українок. Саме тому ми виходимо та закликаємо виходити всіх, кому не байдужі права людини в нашій країні та свобода слова 11 жовтня о 18:30 на Площу Спортивну, 1 (біля ТЦ Гулівер). Наша мирна акція – це відповідь усім, хто прагне нашого мовчання та невидимості. Все буде Прайд! Права не дають – права беруть! 🏳️🌈🇺🇦 UPD: Що сталося? НацКорпус провів акцію, погрожуючи адміністрації Гуліверу, з вимогою вимкнути трансляцію прапору.
День каминг-аута — добровольного признания нетрадиционной сексуальной ориентации — в мире ежегодно отмечают 11 октября с 1988 года. К этой дате украинская общественная организация «КиевПрайд» запланировала акцию сторонников ЛГБТ с 5 по 11 октября.
Частью празднования каминг-аута должен был стать фасад ТРЦ Gulliver, его подсветили цветами радужного флага — символа движения ЛГБТ. С такой «рекламой» не согласились представители Национального корпуса и 8 октября зажгли файеры с требованием убрать символику.
Противников ЛГБТ возмутило, что в то время как страна прощается с погибшими под Харьковом курсантами, в центре Киева радуются радужному флагу, и 9 октября демонстрацию его прекратили, что вызвало уже недовольство представителей «КиевПрайда».