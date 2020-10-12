В центре Киева в Международный день каминг-аута прошло одновременно две акции - сторонников ЛГБТ и их противников. И те, и другие собрались на Спортивной площади возле Дворца спорта и ТРЦ Gulliver, на котором несколько дней светился радужный флаг. Об этом 11 октября сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Два митинга пришлось разделить кордону Национальной гвардии. Акции ЛГБТ в Киеве каждый раз пытаются сорвать их противники. Не стал исключением и день каминг-аута.

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Жаловались на притеснения и те митингующие, что выступают против ЛГБТ. Так, перед началом акции журналисты сообщили, что охрана торгового центра вытолкала главу движения «Вместе за семью» Руслана Кухарчука, при этом выбив телефон из рук.

День каминг-аута — добровольного признания нетрадиционной сексуальной ориентации — в мире ежегодно отмечают 11 октября с 1988 года. К этой дате украинская общественная организация «КиевПрайд» запланировала акцию сторонников ЛГБТ с 5 по 11 октября.

Частью празднования каминг-аута должен был стать фасад ТРЦ Gulliver, его подсветили цветами радужного флага — символа движения ЛГБТ. С такой «рекламой» не согласились представители Национального корпуса и 8 октября зажгли файеры с требованием убрать символику.

Противников ЛГБТ возмутило, что в то время как страна прощается с погибшими под Харьковом курсантами, в центре Киева радуются радужному флагу, и 9 октября демонстрацию его прекратили, что вызвало уже недовольство представителей «КиевПрайда».