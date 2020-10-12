По центру Киева проехала автоколонна с флагами Азербайджана и стрельбой, по факту чего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом пресс-служба полиции Киева сообщила в Facebook 11 октября

Кулеба: Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана © Facebook, Dmytro Kuleba сообщении.

Отмечается, что полицейские остановили шесть автомобилей в Соломенском районе украинской столицы. В них находились 14 человек — все граждане другого государства.

Очевидцы залили в сеть видео движения автоколонны: машины с флагами Азербайджана и Турции видели на Крещатике и на улице Прорезной.