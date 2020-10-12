«Сегодня около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы… По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре стреляные гильзы. Вследствие событий никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские остановили шесть автомобилей в Соломенском районе украинской столицы. В них находились 14 человек — все граждане другого государства.
Очевидцы залили в сеть видео движения автоколонны: машины с флагами Азербайджана и Турции видели на Крещатике и на улице Прорезной.