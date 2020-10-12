Кулеба: Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Кулеба: Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана
© Facebook, Dmytro Kuleba
«Сегодня около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы… По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре стреляные гильзы. Вследствие событий никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские остановили шесть автомобилей в Соломенском районе украинской столицы. В них находились 14 человек — все граждане другого государства. 

Очевидцы залили в сеть видео движения автоколонны: машины с флагами Азербайджана и Турции видели на Крещатике и на улице Прорезной.