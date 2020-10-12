«У конкурентов сдают нервы! Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов "Зе! Команды"», — написал он.
По данным губернатора, хулиганы скандировали в поддержку мэра Геннадия Кернеса. Кучер подчеркнул, что это было расценено как попытка спровоцировать конфликт.
Глава Харьковской ОГА отметил, что материалы уже переданы правоохранительным органам, а виновные «будут найдены и жестко наказаны по закону».
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», за «Слугу народа» готовы проголосовать 25,9% избирателей, «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы поддержать 22%, «Европейскую солидарность» — 14,2%, «Батькивщину» — 9,5%.