В центре Харькова группа неизвестных напала с ножом на агитаторов пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Алексей Кучер сообщил на своей странице в Facebook 11 октября

Одесса предвыборная: Слуги народа защищают Труханова от конкурентов © commons.wikimedia.org, Alexostrov

По данным губернатора, хулиганы скандировали в поддержку мэра Геннадия Кернеса. Кучер подчеркнул, что это было расценено как попытка спровоцировать конфликт.

Глава Харьковской ОГА отметил, что материалы уже переданы правоохранительным органам, а виновные «будут найдены и жестко наказаны по закону».

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», за «Слугу народа» готовы проголосовать 25,9% избирателей, «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы поддержать 22%, «Европейскую солидарность» — 14,2%, «Батькивщину» — 9,5%.