Содержание Юрия Воскресенского под стражей было заменено на домашний арест, это уже подтвердила его супруга. Воскресенский — член инициативной группы экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, который пока находится под арестом.
Встреча главы государства Александра Лукашенко с группой заключенных в СИЗО состоялась 10 октября. Известно, что разговор длился четыре часа, но его содержание пока не разглашается.
Большинство тех, с кем пообщался президент, арестованы по подозрению в захвате власти с помощью оппозиционного Координационного совета, который создала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Сама она через несколько дней после выборов уехала в Литву.
Протесты в Белоруссии продолжаются, митингующие считают итоги выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко. Его легитимность не признают страны Евросоюза.