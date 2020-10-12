В Белоруссии из СИЗО освобождены бизнесмен Юрий Воскресенский и директор минского офиса крупной IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, сообщает ИА Regnum 12 октября

Содержание Юрия Воскресенского под стражей было заменено на домашний арест, это уже подтвердила его супруга. Воскресенский — член инициативной группы экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, который пока находится под арестом.

Лукашенко прибыл в СИЗО КГБ Белоруссии. Названа причина © REUTERS, Tut.By via REUTERS Александра Лукашенко с группой заключенных в СИЗО состоялась 10 октября. Известно, что разговор длился четыре часа, но его содержание пока не разглашается.

Большинство тех, с кем пообщался президент, арестованы по подозрению в захвате власти с помощью оппозиционного Координационного совета, который создала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Сама она через несколько дней после выборов уехала в Литву.

Протесты в Белоруссии продолжаются, митингующие считают итоги выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко. Его легитимность не признают страны Евросоюза.