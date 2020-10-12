Статистика заболеваемости COVID-19 на Украине растет, заполненность коечного фонда в отдельных регионах уже превышает 70%. В этой ситуации странно отказываться от покупки российской вакцины, заявил депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в эфире канала «Украина 24» 11 октября

«В первую очередь должно быть здоровье. И независимо от того, кто будет производителем — Индия, Китай, США либо Россия — если эффективность будет доказана или сделано соответствующее заключение, у нас есть ВОЗ, им придется признать, если эффективность покажет себя. Нам в данном случае надо будет отложить какие-то спекуляции, которые есть, «пусть украинцы умрут, но не дай бог будет что-то российское», — сказал он.

Украинские политики ищут каналы неофициальной покупки российской вакцины от COVID-19 - СМИ © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В воскресенье, 11 сентября, RT со ссылкой на источник в партии «Слуга народа» опубликовал данные о том, что украинские депутаты ищут каналы неофициальной покупки российской вакцины от COVID-19.

Попытку договориться с российской стороной 6 октября предпринял лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский политик попросил российского лидера рассмотреть вопрос поставок вакцины на Украину. Путин ответил, что Россия готова в этом вопросе сотрудничать с Украиной, но требуется официальный запрос Киева.

Позже президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить «отдельным циникам», а дождаться «настоящей вакцины», которую стране якобы пообещал Евросоюз.

За последние несколько месяцев Украина многократно била антирекорд по числу зафиксированных за сутки новых зараженных коронавирусом.

На данный момент в стране зарегистрировано свыше 265 тысяч случаев инфицирования COVID-19, из них 4420 — за последние сутки. Умерло, не справившись с вирусом, 5015 человек.