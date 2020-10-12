В Харьковской области украинские спасатели дважды за сутки тушили пожары, которые перекинулись с территории Российской Федерации. Об этом пресс-центр Госслужбы по ЧС Украины сообщил 11 октября

Спасатели ликвидировали последний очаг лесных пожаров в Луганской области © ГСЧС Украины ГСЧС, огонь вспыхнул на территории России, но из-за порывов ветра пожар перекинулся на территорию Украины.

Второй раз возгорание заметили недалеко от населенного пункта Одноробовки. Там вспыхнула лесополоса на расстоянии не более одного километра от границы.

На данный момент оба пожара ликвидированы.

Ранее на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.