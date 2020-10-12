Российский юморист, муж Аллы Пугачевой - Максим Галкин на днях в своем Instagram опубликовал видеоролик, где видно, как он проводит время с детьми

Максим Галкин попросил о благословении у Потапа © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В кадре сидит сам артист, а его дочь-первоклассница Лиза делает ему массаж головы. На видео также попал живущий в семье шпиц.

«Во балдеет человек. И массаж головы ему и плеч, и собака тёплым язычком руку лижет, и мультики, и Алла Пугачева рядом. Во посчастливило в жизни», «Особенно массаж от собачки хорош», «Вот это я понимаю стилист, не то, что в салонах, с душой Лиза работает», «Я записываюсь к Лизе на массаж», — пошутили поклонники в комментариях.