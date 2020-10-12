«Решительно осуждаем провокационную политику Турции в нашем регионе и придаем важность сотрудничеству всех заинтересованных в стабильности региона сил», — говорится в заявлении ведомства.
Власти Армении утверждают, что при непосредственном участии турецкой стороны «была подготовлена и продолжается военная агрессия Азербайджана против Арцаха (самоназвание Карабаха)».
«Не ограничиваясь поставками Азербайджану террористов с Ближнего Востока, вооружения и специалистов, Турция взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня», — заверили в МИД.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.