Министерство иностранных дел Армении назвало провокационной политику Турции в регионе, передает 11 октября РИА Новости

Стало известно, почему Турция отказалась отправлять своих военных в Карабах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк говорится в заявлении ведомства.

Власти Армении утверждают, что при непосредственном участии турецкой стороны «была подготовлена и продолжается военная агрессия Азербайджана против Арцаха (самоназвание Карабаха)».

«Не ограничиваясь поставками Азербайджану террористов с Ближнего Востока, вооружения и специалистов, Турция взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня», — заверили в МИД.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.