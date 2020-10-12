«Например, телеканал «Настоящее время», учредитель которого «Радио «Свобода», наполнен русофобскими постановочными роликами, где представители Киргизии и Таджикистана рассказывают, как их угнетают в России, что в России царит шовинизм и так далее», — пояснил он.
Выстраивается некая линия, связанная с Южным Кавказом, в авангарде которой Турция, в этот процесс на стороне Турции и Азербайджана вовлекаются другие тюркские государства, отметил эксперт.
Он считает, что в данный момент «формируется целая волна антироссийских консолидаций на почве тюркской идентичности, которая подрывает стабильность в этих регионах».
Это ключевой процесс, который никто не видит, но именно он будет определять ближайшие годы, уверен Лепехин.
Полную версию интервью читайте здесь.