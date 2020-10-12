Демократическая партия США и Великобритания запускают проект противостояния мусульман и тюрков против славян и русских на постсоветском пространстве, рассказал генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 8 октября

«Например, телеканал «Настоящее время», учредитель которого «Радио «Свобода», наполнен русофобскими постановочными роликами, где представители Киргизии и Таджикистана рассказывают, как их угнетают в России, что в России царит шовинизм и так далее», — пояснил он.

Эксперт объяснил, почему Великобритания подрывает стабильность евразийского пространства © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Он считает, что в данный момент «формируется целая волна антироссийских консолидаций на почве тюркской идентичности, которая подрывает стабильность в этих регионах».

Это ключевой процесс, который никто не видит, но именно он будет определять ближайшие годы, уверен Лепехин.

Полную версию интервью читайте здесь.