Великобритания раздосадована тем что не попала в «геополитическую тройку», и любыми способами пытается восстановить влияние на мировой арене, рассказал генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 8 октября

Highly likely 2.0. Великобритания обвиняет российских хакеров в том, что сделала сама, выдав секреты вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Лондон осуществляет вмешательство совместно с американскими демократами, добавил Лепехин.

При этом Великобритании есть амбиции, но нет пространства, чтобы быть среди ключевых мировых игроков, констатировал эксперт.

«Если сформировалась геополитическая тройка Китай, США и Россия, то Великобритания, конечно, не может быть в стороне», подчеркнул он.

В качестве пространства для влияния Британия рассматривает Евразию, где очень грамотно контролирует часть режимов, отметил Лепехин.

Очень сильно влияние Британии в Казахстане, в России британцы продвигают монархические проекты, а в Армении они поставили своего президента, пояснил политолог.

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