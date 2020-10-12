По его словам, главный геополитический игрок, который подрывает стабильность евразийского пространства, в том числе Средней Азии, это Великобритания.
Лондон осуществляет вмешательство совместно с американскими демократами, добавил Лепехин.
При этом Великобритании есть амбиции, но нет пространства, чтобы быть среди ключевых мировых игроков, констатировал эксперт.
«Если сформировалась геополитическая тройка Китай, США и Россия, то Великобритания, конечно, не может быть в стороне», подчеркнул он.
В качестве пространства для влияния Британия рассматривает Евразию, где очень грамотно контролирует часть режимов, отметил Лепехин.
Очень сильно влияние Британии в Казахстане, в России британцы продвигают монархические проекты, а в Армении они поставили своего президента, пояснил политолог.
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