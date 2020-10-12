«Сейчас появились основания для раскола Киргизстана на два государства. Причем южная часть больше связана геополитически с Китаем, а северная более ориентирована на ЕАЭС и Россию. То есть это затрагивает геополитические интересы Российской Федерации», — подчеркнул Лепехин.
При этом, по его словам, влияние Запада на ситуацию в республике имеет не главное значение.
В основе происходящего лежит «бунт северян против южан по результатам выборов, который, конечно, используют прозападные силы», отметил эксперт.
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Политический кризис в Киргизии начался 5 октября после выборов в республиканский парламент.
Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.
Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.
Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.
Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.
Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.
Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».
Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.
Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.