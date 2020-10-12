Нынешний политический кризис в Киргизии стабильности всего среднеазиатского региона, рассказал генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 8 октября

«Сейчас появились основания для раскола Киргизстана на два государства. Причем южная часть больше связана геополитически с Китаем, а северная более ориентирована на ЕАЭС и Россию. То есть это затрагивает геополитические интересы Российской Федерации», — подчеркнул Лепехин.

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В основе происходящего лежит «бунт северян против южан по результатам выборов, который, конечно, используют прозападные силы», отметил эксперт.

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Политический кризис в Киргизии начался 5 октября после выборов в республиканский парламент.

Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.

Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.

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Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.