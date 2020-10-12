События в Киргизии, а до этого в Белоруссии и на Украине, могут стать примером для оппозиции еще одной страны, ее назвал журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

«Молдавия. Там ситуация созрела, а президентские выборы намечены на 1 ноября. Игорь Додон их должен выиграть, а Майя Санду — не признать результатов. При этом поддержку Санду окажут и сторонники Октавиана Цыку - лидера ультранационалистов, выступающих за союз с Румынией», — заявил Розенвайн.

Эксперт пояснил, что в Молдавии с начала 90ых и до недавнего времени национал-радикалы не участвовали в выборах, а электорат Цыку — весьма взрывоопасная публика.

Напомнил журналист и о том, что в августе 2018 года националистические еврорумыны протестовали в Бухаресте, добиваясь квоты в парламенте для диаспоры. Дошло до привязывания полицейских скотчем к деревьям, рассказал Розенвайн.

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И если главная проблема Киргизии — ядерные отходы и их возможное распространение, то новый майданный режим в Молдавии может актуализировать вопрос воссоединения с Румынией, что может подтолкнуть Гагаузию к выходу из состава Молдавии.

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