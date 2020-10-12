В США заинтересованы в осложнении ситуации в Средней Азии, поскольку Америка стремится окружить Россию и Китай недружественными странами, чтобы ограничить их развитие. И в этой геополитической игре Киргизия - форпост среднеазиатских стран, заявил журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

«Через Киргизию осуществляется мониторинг всего региона. Обучаются новые проамериканские элиты, как для постсоветских стран региона, так и для Афганистана. Средняя Азия — важнейший геополитический перекресток», — прокомментировал эксперт.

Прокуратура Киргизии призвала покинувших тюрьмы политиков вернуться обратно © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.