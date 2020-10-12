«Через Киргизию осуществляется мониторинг всего региона. Обучаются новые проамериканские элиты, как для постсоветских стран региона, так и для Афганистана. Средняя Азия — важнейший геополитический перекресток», — прокомментировал эксперт.
Розенвайн уверен, что Америка, даже если ей временно придется вывести войска из Афганистана, при первой же возможности и там восстановит свое влияние, потому что «американцы вообще никуда не уходят».
Полностью прочитать интервью можно здесь.
5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.
Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.