У бывших президентов Киргизии, говорит эксперт, уже появилась традиция: после переворота либо отправиться в тюрьму, либо покинуть страну.
«Куда он (президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков — ред.) поедет, в Москву, Турцию или Саудовскую Аравию, посмотрим. Заодно это зафиксирует его геополитические ориентиры, но это уже не будет иметь никакого значения», — прокомментировал Серенко.
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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.
Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.