Только за октябрь текущего года управленческий состав Киргизии несколько раз претерпел серьезные изменения. Были и другие перемены, например, экс-президент страны Алмазбек Атамбаев сначала был освобожден протестующими, а через несколько дней снова оказался в тюрьме, рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Куда он (президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков — ред.) поедет, в Москву, Турцию или Саудовскую Аравию, посмотрим. Заодно это зафиксирует его геополитические ориентиры, но это уже не будет иметь никакого значения», — прокомментировал Серенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.