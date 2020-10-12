Среднеазиатские страны тесно связаны между собой, но политическая традиция регулярных госпереворотов Киргизии уникальна. Способ силовой смены власти пока не пробовали ни в одном из сопредельных государств и вряд ли попробуют, заявил эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

«В том же Таджикистане, где народ не доволен нынешним правительством [президента Эмомали] Рахмона на подобного рода действия ни элита, ни население не решатся. В Узбекистане пока еще не исчерпан кредит доверия к реформам [президента Шавката] Мирзиеева, и хотя там есть рост недовольства у части населения, но тем не менее президент Мирзиеев действует пока эффективно», — прокомментировал Серенко.

По словам эксперта, в Казахстане признаков повторения киргизского сценария тоже нет. Не готовы брать пример с соседнего государства и элиты Туркмении, считает политолог. Он уверен, что сериальный характер переворотов пока останется только в Киргизии, где все давно привыкли к новой «культуре» политики.

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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.