Чем беднее страна, а значит чем меньше у нее «кормовая база для элит», тем ожесточеннее в ней проходят госперевороты. Киргизия - как раз такое государство, давно утратившее экономический базис, оставшийся ей от Советского Союза, заявил эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

«Очень плохой симптом». Эксперт о чрезвычайном положении в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Богатые страны не могут позволить себе такого рода игрушки, как серийные политические перевороты. Пандемия лишь усугубляет ситуацию, добавляет остроты и перчинки в этот киргизский плов, но хлебать из этого плова будет очень ограниченный круг людей, а абсолютное большинство людей в республике будет облизывать пустые ложки», — сказал Серенко.

Эксперт уверен, что нынешний переворот только усугубит экономические проблемы Киргизии. Кланы, меняя друг друга, и дальше будут перераспределять оставшиеся ресурсы под видом борьбы с коррупцией.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.