По мнению эксперта, склонность к серийным политическим переворотам, как в Киргизии, где власть силовым способом меняется примерно раз в пять лет, характерна именно для экономически слабых государств.
«Богатые страны не могут позволить себе такого рода игрушки, как серийные политические перевороты. Пандемия лишь усугубляет ситуацию, добавляет остроты и перчинки в этот киргизский плов, но хлебать из этого плова будет очень ограниченный круг людей, а абсолютное большинство людей в республике будет облизывать пустые ложки», — сказал Серенко.
Эксперт уверен, что нынешний переворот только усугубит экономические проблемы Киргизии. Кланы, меняя друг друга, и дальше будут перераспределять оставшиеся ресурсы под видом борьбы с коррупцией.
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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.
Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.