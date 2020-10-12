Перевороты в Киргизии происходят в среднем раз в пять лет, назвать такое явление неожиданным сложно. О сменах власти в этой стране уже можно было бы написать книгу, вот только от главы к главе будут меняться лишь лица и декорации, а сюжет останется все тот же, рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

«Для киргизской политической культуры перевороты стали традицией. Матрица насильственной смены власти в республике прижилась. Важный параметр, за которым нужно следить, уровень интенсивности насилия», — считает политолог.

По его словам, если очередная смена власти обойдется без крови, то можно говорить о том, что «культура» переворотов совершенствуется. Однако, считает эксперт, в остальном сохраняется привычная для киргизской политики артикуляция клановых интересов и создание ситуативных альянсов.

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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.