«Для киргизской политической культуры перевороты стали традицией. Матрица насильственной смены власти в республике прижилась. Важный параметр, за которым нужно следить, уровень интенсивности насилия», — считает политолог.
По его словам, если очередная смена власти обойдется без крови, то можно говорить о том, что «культура» переворотов совершенствуется. Однако, считает эксперт, в остальном сохраняется привычная для киргизской политики артикуляция клановых интересов и создание ситуативных альянсов.
Причем последние организуют с конкретной целью — свергнуть очередного непопулярного президента. А это значит, говорит Серенко, что политические декорации в стране меняются, а сама политика — нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.
Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.