Армения могла обратиться к Российской Федерации за военной помощью в рамках ОДКБ, но до сих пор этого не сделала, в то же время Азербайджан мог воспользоваться договором о сотрудничестве и тоже этого не сделал, рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

«Согласно документам этой организации (ОДКБ — ред.), помогать Армении мы были бы должны, если бы военные действия происходили на ее территории. А они велись не там, а на территории районов, которые резолюция Совета безопасности ООН признает азербайджанскими», — так что формально, уточнил Абзалов, пока действие ОДКБ на существующий конфликт не распространяется.

Другое дело, считает эксперт, если Армения в случае угрозы обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности за консультациями на предмет агрессии в ее адрес, то тогда она может получить помощь. Однако официальный Ереван до сих пор этого не сделал, а значит, юридических претензий у Армении к Москве нет.

Генсек ОДКБ назвал условие вмешательства в конфликт в Карабахе © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

По словам политолога, паритет Москве удалось сохранить и на политическом, и на информационном уровне, максимально уравняв стороны конфликта. Для этого Российская Федерация любые переговоры с Баку предваряла такими же с Ереваном и наоборот.

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Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Пашинян призвал признать право жителей Карабаха на самоопределение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.