«Согласно документам этой организации (ОДКБ — ред.), помогать Армении мы были бы должны, если бы военные действия происходили на ее территории. А они велись не там, а на территории районов, которые резолюция Совета безопасности ООН признает азербайджанскими», — так что формально, уточнил Абзалов, пока действие ОДКБ на существующий конфликт не распространяется.
Другое дело, считает эксперт, если Армения в случае угрозы обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности за консультациями на предмет агрессии в ее адрес, то тогда она может получить помощь. Однако официальный Ереван до сих пор этого не сделал, а значит, юридических претензий у Армении к Москве нет.
Абзалов напомнил, что и Азербайджан мог бы обратиться к России в рамках договора о стратегическом партнерстве, но Баку также такой попытки не предпринял.
По словам политолога, паритет Москве удалось сохранить и на политическом, и на информационном уровне, максимально уравняв стороны конфликта. Для этого Российская Федерация любые переговоры с Баку предваряла такими же с Ереваном и наоборот.
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Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Баку активно поддерживает член НАТО — Турция, при этом Армения входит в ОДКБ.
В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.