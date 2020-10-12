Московская переговорная площадка для Азербайджана и Армении - крайне удачный вариант из всех возможных, поскольку остальные страны признаются сторонами конфликта как заинтересованные, заявил политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

По его словам, Турция как арбитр была торпедирована Арменией, так как там считают, что турки как представители НАТО вмешиваются в конфликт на стороне Баку.

«Азербайджан не видит независимого арбитра во Франции и США, где проживают многочисленные армянские диаспоры. Баку уже заявлял, что Париж стал на сторону Еревана. Также власти Азербайджана видят в Америке сторонника Армении, — прокомментировал Абзалов.

Нагорный Карабах вновь стал причиной раздора, не смотря на перемирие © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С самого начала конфликта Баку и Ереван пытались перетянуть Российскую Федерацию на свою сторону, однако это не удалось из-за позиции Москвы о максимальном паритете, считает эксперт. Именно благодаря действиям России, на его взгляд, «сейчас людей в Карабахе не убивают».

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Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Баку активно поддерживает член НАТО — Турция, при этом Армения входит в ОДКБ.

В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.