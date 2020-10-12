С самого начала конфликта Баку и Ереван пытались перетянуть Российскую Федерацию на свою сторону, однако это не удалось из-за позиции Москвы о максимальном равновесии сторон, рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

По словам политолога, паритет Москве удалось сохранить и на политической, и на информационном уровне, максимально уравняв стороны конфликта. Для этого Российская Федерация любые переговоры с Баку предваряла такими же с Ереваном и наоборот.

«Тут можно вспомнить визит [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, который был заранее запланирован, в Армению. До визита он специально позвонил в Азербайджан и провел аналогичные переговоры на том же уровне. То, что Москве удалось сохранить вышеуказанный паритет — это единственная причина, почему сейчас людей в Карабахе не убивают», — заявил Абзалов.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Так, Армения выступила против члена НАТО Турции, которая, по мнению армянской стороны, принимает позицию Баку. В свою очередь Азербайджан не видит арбитра во Франции и США, поскольку там проживают многочисленные армянские диаспоры. А вот Россия была именно той страной, которая была равноудалена и от Армении, и от Азербайджана.

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Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Баку активно поддерживает член НАТО — Турция, при этом Армения входит в ОДКБ.

Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.