После протестов в Киргизии наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19

Протесты в Киргизии ознаменовались коронавирусным всплеском, сообщил сайт Our World in Data

Судя по графику, опубликованному ресурсом, после 4 октября произошло локальное падение заболеваемости коронавирусом в республике.

Однако уже с 6 октября количество заболевших резко пошло вверх и сравнялось с числом зараженных в августе, когда наблюдался всплеск коронавируса.

Как сообщают киргизские СМИ, в больнице киргизско-турецкой дружбы не осталось мест для пациентов с COVID-19, и больных стали принимать в других стационарах.

Росту заболеваемости предшествовал политический кризис, который начался 5 октября после выборов в киргизский парламент.

Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.

Пропадающий президент, неопределившийся премьер. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В результате беспорядков были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.

Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.

Кризис не пройден: юристы объяснили, почему избрание премьера в Киргизии было незаконным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники. Судя по фото с мест событий, и там люди пренебрегали средствами индивидуальной защиты