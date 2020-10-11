Как сообщается, в этот день в белорусской столице оппозиция проводила не согласованную с властями акцию протеста.
«К настоящему времени задержаны несколько человек в ходе несанкционированного массового мероприятия, они доставлены в различные территориальные управления для последующего разбирательства», — рассказала Ганусевич.
Таже стало известно, что среди задержанных были корреспонденты российского информагентства ТАСС Гавриил Григоров и Валерий Степченков.
Оба журналиста были аккредитованы в Белоруссии. Ранее их уже задерживали местные силовики.
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.