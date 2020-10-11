Стороны конфликта в Нагорном Карабахе в очередной раз обвинили друг друга в различных нарушениях, сообщил Интерфакс 11 октября

Так, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что пункты воздушного управления ВВС Турции при сопровождении самолетов F-16 руководят ударами азербайджанских беспилотников по гражданскому населению и инфраструктуре Карабаха, заявил.

«Пункты воздушного управления ВВС Турции, находящиеся в воздушном пространстве этой страны, руководят полетами турецких беспилотников, находящихся в составе ВВС Азербайджана. Под прикрытием и сопровождении шести самолетов F-16 они наносят удары по мирному населению Арцаха и гражданской инфраструктуре», — цитирует агентство Ованнисяна.

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Однако Минобороны Азербайджана со своей стороны заявило, что армянские вооруженные силы не соблюдают гуманитарное прекращение огня и продолжают обстреливать азербайджанские города и села вдали от линии фронта ракетами и из артиллерии.

«10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, Геранбой, Тертерский, Агдамский, Агджабадинский, Физулинский и Джебраильский районы. В результате многие мирные жители были убиты и ранены, а гражданская инфраструктура была серьезно повреждена», — цитирует агентство заявление ведомства.

Баку возлагает ответственность за обострение ситуации в регионе на политическое и военное руководство Армении.

Днем ранее на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.