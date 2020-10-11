«ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районные советы. И другим способом мы не могли действовать. Поэтому люди выберут, в том числе, районные советы», — сказал Мирошниченко.
По его словам вокруг обоснованности выборов районных советов «была большая дискуссия», но по закону они все таки должны состояться.
В августе ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы по сообщениям безопасности. В частности, речь шла о 10 территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 территориальных общинах Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.
В ответ на такое решение местные жители устроили пикеты, в том числе и у Офиса президента в Киеве. Представители Луганской и Донецкой областей обвиняли власти в беззаконии, желании подтасовать итоги выборов. Многие митингующие возмущались тому, что государство отбирает у них право голоса.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.