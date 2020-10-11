Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил в интервью телеканалу CBS News 10 октября, что радикальное движение «Талибан» надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре

«Мы надеемся, что он (Дональд Трамп — ред.) победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане», — сказал Муджахид.

Также в «Талибане» отметили, что забеспокоились, когда узнали, что президент США заболел коронавирусом, ведь он «может быть нелепым для всего остального мира, но он мыслит здраво и мудрый человек для «Талибана».

В штабе Трампа отреагировали на заявления талибов, заявив, что отвергают их поддержку, и «Талибан» должен знать, что президент будет защищать американские интересы любыми необходимыми способами.

Позднее Забиулла Муджахид заявил в Twitter, что телеканал CBS News исказил его слова, сказав, что ничего подобного не утверждал.

Ранее «Талибан» приветствовал заявление Трампа о том, что войска США в Афганистане должны вернуться домой до Рождества. Однако формулировка «должны вернуться» в английском языке, как и в русском, может трактоваться двояко: как утверждение или как выражение надежды.

«Больше не заразен»: Трамп впервые выступил перед избирателями после заражения COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.