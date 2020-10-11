Генпрокуратура (ГП) Киргизии призвала политиков, самовольно освободившихся из мест отбывания наказаний или из под стражи на фоне прокатившихся по стране беспорядков, прокатившихся по стране, вернуться в места не столь отдаленные добровольно, сообщила пресс-служба ведомства 10 октября

В ГП потребовали от всех незаконно освободившихся явиться в учреждения, исполняющие наказания и меры пресечения.

«В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении ГП.

Ведомство заявило, что при самовольном освобождении политиков звучали угрозы убийства и физической расправы в адрес судей и сотрудников администрации органов содержания.

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Среди тех, кого это ожидает, в ведомстве назвали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который был снова задержан 10 октября.

Также в списках ГП значатся экс-премьер Сапар Исаков, отставной градоначальник Бишкека Албек Ибраимов, экс-глава администрации президента Фарид Ниязов.

10 октября парламент Киргизии утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства, а также его программу и названный им состав кабинета министров.

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Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.

Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.

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Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.