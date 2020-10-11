В ГП потребовали от всех незаконно освободившихся явиться в учреждения, исполняющие наказания и меры пресечения.
«В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении ГП.
Ведомство заявило, что при самовольном освобождении политиков звучали угрозы убийства и физической расправы в адрес судей и сотрудников администрации органов содержания.
За побег и угрозы политикам грозит уголовная ответственность, заявили в ГП Киргизии.
Среди тех, кого это ожидает, в ведомстве назвали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который был снова задержан 10 октября.
Также в списках ГП значатся экс-премьер Сапар Исаков, отставной градоначальник Бишкека Албек Ибраимов, экс-глава администрации президента Фарид Ниязов.
10 октября парламент Киргизии утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства, а также его программу и названный им состав кабинета министров.
Этому предшествовал политический кризис, который начался 5 октября после выборов в киргизский парламент.
Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.
Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.
Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.
Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.
Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.
Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».
Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.
Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.