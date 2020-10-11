Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли. Лидер Америки впервые после болезни выступил публично и анонсировал два предвыборных митинга, сообщает Bloomberg 11 октября

«Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он (Дональд Трамп — ред.) не представляет для других риска передачи (COVID-19 — ред.), — говорится в сообщении Конли, которое распространил Белый дом.

Впервые после перенесенного COVID-19 Трамп выступил публично. Президент США появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску.

Собравшимся глава государства заявил, что чувствует себя прекрасно, пообещал, что возобновит предвыборную кампанию, а также заверил избирателей, что США в ближайшее время обязательно победит коронавирус с появлением американской вакцины.

Отдельное обращение Трамп сделал к афроамериканцам и латиноамериканцам, заявив, что его соперник демократ Джо Байден «50 лет предавал их». При этом он похвалил строительство стены на границе с Мексикой.

По данным СМИ, на следующей неделе американский лидер проведет еще два предвыборных митинга.

Пройдут они в штате Пенсильвания во вторник и в штате Айова в среду на летном поле у трапа президентского самолета.

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О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября, а уже через три дня его выписали из больницы. У себя в Twitter он сообщил, что полностью излечился, хотя во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире снова побило антирекорд, за последние сутки зафиксировано 383 359 пациентов с COVID-19. Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время с начала пандемии в мире выявлено более 36,7 миллионов случаев заражения коронавирусом, более миллиона человек скончались.