Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны мира признать право Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 октября

«Мир должен признать право Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) на самоопределение. Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», — написал Пашинян.

Нагорный Карабах вновь стал причиной раздора, не смотря на перемирие © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве в пятницу, 9 октября, было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня по местному времени субботы, 10 октября. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в его нарушении договоренности. Обе стороны сообщили об обстрелах в ночь на воскресенье, 11 октября.

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.