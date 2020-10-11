С момента перемирия, вступившего в силу в субботу, 10 октября, в 11:00 по Москве, Азербайджан и Армения уже несколько раз обвинили друг друга в обстрелах, сообщается о погибших и раненых, передает агентство РИА Новости 11 октября

Так, утром 11 октября в Минобороны Азербайджана заявили о том, что обстрелу подвергся второй по величине город страны — Гянджа. По данным ведомства, ракета упала на жилое здание, пять человек погибло и 28 пострадало.

«Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении», — сообщает МИД.

При этом пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле, заявив, что «это дезинформация».

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

За несколько часов до этого пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также крупным селам.

Также в Министерстве обороны Армении опровергли высказанное ранее заявление Баку об обстреле карабахскими силами города Тертер, заявив, что Азербайджан этой дезинформацией готовит почву для удара по Степанакерту.

Баку и Ереван с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов. При этом обе стороны свою причастность к этому отрицают.

Первое заявление после вступления в силу перемирия сделала генпрокуратура Азербайджана, выступив с сообщением о гибели мирного жителя после артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении.

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Баку активно поддерживает член НАТО — Турция, при этом Армения входит в ОДКБ.

Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу вечером провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.