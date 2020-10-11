Так, утром 11 октября в Минобороны Азербайджана заявили о том, что обстрелу подвергся второй по величине город страны — Гянджа. По данным ведомства, ракета упала на жилое здание, пять человек погибло и 28 пострадало.
«Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении», — сообщает МИД.
При этом пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле, заявив, что «это дезинформация».
Ранее, в ночь на 11 октября, появлялись сообщения о том, что ударам подвергались два города непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — Степанакерт и Шуши.
За несколько часов до этого пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также крупным селам.
Также в Министерстве обороны Армении опровергли высказанное ранее заявление Баку об обстреле карабахскими силами города Тертер, заявив, что Азербайджан этой дезинформацией готовит почву для удара по Степанакерту.
Баку и Ереван с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов. При этом обе стороны свою причастность к этому отрицают.
Первое заявление после вступления в силу перемирия сделала генпрокуратура Азербайджана, выступив с сообщением о гибели мирного жителя после артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении.
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Баку активно поддерживает член НАТО — Турция, при этом Армения входит в ОДКБ.
В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Глава МИД России Сергей Лавров в субботу вечером провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.