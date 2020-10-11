Азербайджан покупал российское вооружение, но при этом покупал оружие и у других стран, например, у Израиля и Турции. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Позиция Москвы — единственная причина, почему сейчас людей в Карабахе не убивают © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом, отметил эксперт, Москва параллельно либо бесплатно, либо за счет кредитов, что фактически тоже бесплатно, осуществляла военные поставки Армении, чтобы сохранить паритет.

По его мнению, без этих поставок Армения, имеющая военный бюджет в 600 млн. долларов, проиграла бы Азербайджану, имеющему бюджет в 2,5 млрд. долларов.

«От нее ничего бы не осталось с военной точки зрения. В Армении сохраняются противоракетные комплексы С-300. Учитывая перевес Азербайджана в воздушных силах и его поддержку со стороны Турции, Москва спасла Армению», — указал Абзалов.

Что же касается ОДКБ, добавил политолог, то согласно документам этой организации, помогать Армении Россия должна была бы, если бы военные действия происходили на ее территории, а они велись не там, а на территории районов, которые резолюция СБ ООН признает азербайджанскими.

Мало того, согласно Уставу ОДКБ Армения в случае угрозы могла бы обратиться в эту организацию за консультациями на предмет агрессии в ее адрес, но она этого ни разу не сделала, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.