По итогам переговоров в Москве Баку и Ереван пришли к соглашению о прекращении огня в Карабахе с 12:00 10 октября. Несмотря на это, стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях на южном фронте в зоне карабахского конфликта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.
Эксперт отметил, что когда у Пашиняна не получилось интенсифицировать сотрудничество с Ираном и Америкой, он приехал в Россию, где попытался начать процесс примирения с Владимиром Путиным.
«Почему? Потому что наши экономики связаны, и мы защищаем Армению не на словах, а на деле, и обеспечиваем ее безопасность. Из всех стран, которые окружают Армению, единственную мирную позицию занимает Иран — он не вмешивается в конфликт», — считает Абзалов.
Но несмотря на враждебные действия руководства Армении Москва исполнила свои обязательства и добилась прекращения огня, добавил политолог.
России удалось выстраиваем свою позицию, что даже антироссийский политик Армении обречен на сотрудничество с Москвой
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