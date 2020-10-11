Чтобы Армения не была разгромлена, переговоры о прекращении огня в Карабахе провела Российская Федерация. Поэтому у премьер-министра Никола Пашиняна за время конфликта произошло некоторое внутреннее прозрение. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Позиция Москвы — единственная причина, почему сейчас людей в Карабахе не убивают © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что когда у Пашиняна не получилось интенсифицировать сотрудничество с Ираном и Америкой, он приехал в Россию, где попытался начать процесс примирения с Владимиром Путиным.

«Почему? Потому что наши экономики связаны, и мы защищаем Армению не на словах, а на деле, и обеспечиваем ее безопасность. Из всех стран, которые окружают Армению, единственную мирную позицию занимает Иран — он не вмешивается в конфликт», — считает Абзалов.

Но несмотря на враждебные действия руководства Армении Москва исполнила свои обязательства и добилась прекращения огня, добавил политолог.

России удалось выстраиваем свою позицию, что даже антироссийский политик Армении обречен на сотрудничество с Москвой

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