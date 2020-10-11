Хотя «мягкая сила» России в Киргизии довольно эффективна, Москва не может контролировать ситуацию в республике, чтобы полностью исключить риск гражданской войны и потока беженцев. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: В Киргизии велико влияние России, но вмешиваться в их революцию не будем © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Жарихин: В Киргизии велико влияние России, но вмешиваться в их революцию не будем © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодняшний кризис был спровоцирован прежде всего тем, пояснил эксперт, что из-за коронавируса многие киргизы были лишены возможности ездить в Россию и практически остались без работы.

«Эти люди отвыкли от работы, которая есть в Киргизии, работе на полях, и поэтому оппозиции было их легко рекрутировать за небольшое материальное вознаграждение и устроить эти народные волнения», — указал Жарихин.

Политолог добавил, что в Киргизии довольно много людей хотели бы так или иначе воссоединиться с Россией, но говорить о том, что они составляют устойчивое большинство было бы преувеличением.

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