В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Позднее был сформирован новый состав правительства.
Сегодняшний кризис был спровоцирован прежде всего тем, пояснил эксперт, что из-за коронавируса многие киргизы были лишены возможности ездить в Россию и практически остались без работы.
«Эти люди отвыкли от работы, которая есть в Киргизии, работе на полях, и поэтому оппозиции было их легко рекрутировать за небольшое материальное вознаграждение и устроить эти народные волнения», — указал Жарихин.
Политолог добавил, что в Киргизии довольно много людей хотели бы так или иначе воссоединиться с Россией, но говорить о том, что они составляют устойчивое большинство было бы преувеличением.
Полностью интервью можно прочитать здесь.