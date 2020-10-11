Объективно экономическая ситуация в Белоруссии намного лучше, чем в любой другой стране бывшего Союза». Об этом рассказал известный российский экономист и политик Сергей Глазьев в интервью интернет-каналу «Рой-ТВ»

Реальная евроинтеграция лишит украинских олигархов капиталов, собственности и свободы - Глазьев © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В частности, отметил эксперт, валовой продукт современной Белоруссии в 2 раза больше, нежели он был в Белорусской ССР, расходы на образование и здравоохранение в пропорции к ВВП выше, чем в России, притом, что социально-экономическое неравенство в два раза ниже, чем в РФ.

Что касается структуры экономики Белоруссии, то на государственные предприятия, по его словам, приходится порядка половины валового продукта.

При этом, подчеркнул он, в Белоруссии действует самая что ни на есть рыночная экономика, в которой есть конкуренция как внешняя, так и внутренняя.

«Доля государства в промышленном производстве составляет 19%, — в услугах — 35%, в среднем 28% экономической активности. То есть Белоруссия по структуре своей экономики ничем не отличается от европейской страны, с точки зрения соотношения частного и государственного», — пояснил Глазьев.

Специалист добавил, что в этой связи особенно забавно видеть во главе протестов белорусских IT-специалистов, поскольку эта отрасль была создана благодаря усилиям президента Александра Лукашенко.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.