В 2012-2019 годах Глазьев занимал пост советника президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции. В свое время он активно предостерегал украинские власти от заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, приводил множество доводов и расчетов.
В частности, отметил эксперт, валовой продукт современной Белоруссии в 2 раза больше, нежели он был в Белорусской ССР, расходы на образование и здравоохранение в пропорции к ВВП выше, чем в России, притом, что социально-экономическое неравенство в два раза ниже, чем в РФ.
Что касается структуры экономики Белоруссии, то на государственные предприятия, по его словам, приходится порядка половины валового продукта.
При этом, подчеркнул он, в Белоруссии действует самая что ни на есть рыночная экономика, в которой есть конкуренция как внешняя, так и внутренняя.
«Доля государства в промышленном производстве составляет 19%, — в услугах — 35%, в среднем 28% экономической активности. То есть Белоруссия по структуре своей экономики ничем не отличается от европейской страны, с точки зрения соотношения частного и государственного», — пояснил Глазьев.
Специалист добавил, что в этой связи особенно забавно видеть во главе протестов белорусских IT-специалистов, поскольку эта отрасль была создана благодаря усилиям президента Александра Лукашенко.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.