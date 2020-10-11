В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Эксперт отметил, что внешних интересантов киргизского кризиса могло быть много, но мы не можем с точностью определить, кто из них действительно сыграл роль в этих событиях.
«На самом деле, можно уже писать пособие по организации госпереворотов в Киргизии. Если выборы — это свадьба, то переворот — это драка на свадьбе, драка на киргизской политической свадьбе перестает быть новостью», — указал Серенко.
По его мнению, противостояние кланов севера и юга традиционно для Киргизии, они лишь ищут наиболее оптимальные форматы объединения, коалиций.
Но легко предсказать, что будет дальше: кто бы ни пришел к власти в Киргизии, через пять лет его будут ненавидеть и хотеть свергнуть, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.