В Киргизии сложно назвать дестабилизацией то, что уже стало элементом политического процесса. Если перевороты в среднем происходят раз в пять лет, сложно считать это неожиданным событием. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Антон Розенвайн: Киргизия важна для США геополитически, а следующий политический взрыв будет в Молдавии © kp.ru Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Эксперт отметил, что внешних интересантов киргизского кризиса могло быть много, но мы не можем с точностью определить, кто из них действительно сыграл роль в этих событиях.

«На самом деле, можно уже писать пособие по организации госпереворотов в Киргизии. Если выборы — это свадьба, то переворот — это драка на свадьбе, драка на киргизской политической свадьбе перестает быть новостью», — указал Серенко.

По его мнению, противостояние кланов севера и юга традиционно для Киргизии, они лишь ищут наиболее оптимальные форматы объединения, коалиций.

Но легко предсказать, что будет дальше: кто бы ни пришел к власти в Киргизии, через пять лет его будут ненавидеть и хотеть свергнуть, добавил политолог.

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