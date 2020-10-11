Политический кризис в Киргизии не спровоцирует межэтнические столкновения по образцу 2010 года межэтнических столкновений не будет. Сейчас вопрос этот не стоит. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Сейчас, подчеркнул эксперт, в киргизском обществе как никогда вырос спрос на контрэлиту.

«Нынешней правящей элите народ не верит. Народ 30 лет наблюдает перманентный экономический кризис и винит в этом нынешнюю элиту, которая уже не разделяется на власть и оппозицию. Они меняются местами каждые пять лет», — пояснил Султангазиев.

Он добавил, что сейчас растет спрос на контрэлиту, которая будет задавать другие правила игры, более честной, более образованной и более адекватной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.