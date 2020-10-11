В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Сейчас, подчеркнул эксперт, в киргизском обществе как никогда вырос спрос на контрэлиту.
«Нынешней правящей элите народ не верит. Народ 30 лет наблюдает перманентный экономический кризис и винит в этом нынешнюю элиту, которая уже не разделяется на власть и оппозицию. Они меняются местами каждые пять лет», — пояснил Султангазиев.
Он добавил, что сейчас растет спрос на контрэлиту, которая будет задавать другие правила игры, более честной, более образованной и более адекватной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.